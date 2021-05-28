Закрытое небо: Кулеба говорит, украинцев с лечения в Беларуси будут вывозить реанимобилем

Цитата:

"Из 26 граждан Украины, которые сейчас на операциях в Беларуси, 10 уже на связи с посольством. Это люди, которые нуждаются в нашей помощи и обратились в МИД. Двум из этих десяти мы ее уже предоставили. Об остальных 16 людях нам известно, однако они пока не заявили о потребности в помощи", - сообщил министр, которого цитирует пресс-служба МИД.

Детали

Министр привел в качестве примера историю гражданки Украины Анны Куриловой, которой сделали операцию по трансплантации. Ранее она сообщала в соцсети о своей проблеме с возвращением в Украину.

МИД достигло договоренности с Харьковской ОГА по ее вывозу на специальном реанимобиле, который приедет в Минск с Украины уже в ближайшее время. Определена дата, и сейчас посольство прорабатывает с компетентными органами вопрос беспрепятственного пересечения границы.

"Кроме того, мы нашли еще один реанимобиль, который будет постоянно в распоряжении, чтобы вывозить людей. Минздрав также принимает все меры для защиты прав украинских пациентов в Беларуси", - отметил Кулеба.

Министр вспомнил историю еще одной женщины, муж которой перенес операцию на сердце и планирует вернуться в Украину на спецавтомобиле белорусского медицинского учреждения. С ней также установлена связь, посольство сейчас способствует ей в пересечении белорусско-украинской границы, сообщил дипломат.

Что было ранее

26 мая Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины сообщили, что работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина после этого остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.