Закрытое небо: Кулеба говорит, украинцев с лечения в Беларуси будут вывозить реанимобилем

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 33970 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 71557 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 87849 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 247400 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 141896 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 413222 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 320629 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216856 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245814 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256008 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 16536 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 15805 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 16071 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 14746 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 26291 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 14762 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 26465 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 147680 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 247410 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 413235 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15871 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 24448 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 53528 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 77430 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62142 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Закрытое небо: Кулеба говорит, украинцев с лечения в Беларуси будут вывозить реанимобилем

Киев • УНН

 • 27723 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. С момента прекращения авиасообщения между Украиной и Беларусью 26 мая, с Министерством иностранных дел Украины вышло на связь 10 украинцев на лечении в белорусских медучреждениях. На данный момент решено, что будет реанимобиль, который будет постоянно в распоряжении, чтобы вывозить людей. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Закрытое небо: Кулеба говорит, украинцев с лечения в Беларуси будут вывозить реанимобилем

Цитата:

"Из 26 граждан Украины, которые сейчас на операциях в Беларуси, 10 уже на связи с посольством. Это люди, которые нуждаются в нашей помощи и обратились в МИД. Двум из этих десяти мы ее уже предоставили. Об остальных 16 людях нам известно, однако они пока не заявили о потребности в помощи", - сообщил министр, которого цитирует пресс-служба МИД.

Детали

Министр привел в качестве примера историю гражданки Украины Анны Куриловой, которой сделали операцию по трансплантации. Ранее она сообщала в соцсети о своей проблеме с возвращением в Украину.

МИД достигло договоренности с Харьковской ОГА по ее вывозу на специальном реанимобиле, который приедет в Минск с Украины уже в ближайшее время. Определена дата, и сейчас посольство прорабатывает с компетентными органами вопрос беспрепятственного пересечения границы.

"Кроме того, мы нашли еще один реанимобиль, который будет постоянно в распоряжении, чтобы вывозить людей. Минздрав также принимает все меры для защиты прав украинских пациентов в Беларуси", - отметил Кулеба.

Министр вспомнил историю еще одной женщины, муж которой перенес операцию на сердце и планирует вернуться в Украину на спецавтомобиле белорусского медицинского учреждения. С ней также установлена связь, посольство сейчас способствует ей в пересечении белорусско-украинской границы, сообщил дипломат.

Что было ранее

26 мая Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения Украины сообщили, что работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина после этого остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84