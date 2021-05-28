Закрите небо: Кулеба каже, українців з лікування у Білорусі вивозитимуть реанімобілем

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“З 26 громадян України, які нині на операціях у Білорусі, 10 вже на зв’язку з посольством. Це люди, які потребують нашої допомоги і звернулися до МЗС. Двом з цих десятьох ми її вже надали. Про решту 16 осіб нам відомо, однак вони поки не заявили про потребу в допомозі”, - повідомив міністр, якого цитує пресслужба МЗС.

Деталі

Міністр навів історію громадянки України Анни Курилової, якій зробили операцію з трансплантації. Раніше вона повідомляла у соцмережі про свою проблему з поверненням в Україну.

МЗС досягло домовленості з Харківською ОДА щодо її вивезення на спеціальному реанімобілі, який приїде до Мінська із України вже у найближчий час. Визначена дата, і наразі посольство опрацьовує з компетентними органами питання безперешкодного перетину кордону.

"Крім того, ми знайшли ще один реанімобіль, який буде постійно в розпорядженні, щоб вивозити людей. МОЗ також вживає усіх заходів для захисту прав українських пацієнтів в Білорусі", — зауважив Кулеба.

Міністр згадав історію ще однієї жінки, чоловік якої переніс операцію на серці та планує повернутися в Україну на спецавтомобілі білоруського медичного закладу. З нею також встановлений зв’язок, посольство нині сприяє їй у перетині українсько-білоруського кордону, повідомив дипломат.

Що було раніше

26 травня Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров’я України повідомили, що працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна після цього зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.