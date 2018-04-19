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Законопроект Рыбалки загоняет кредитные союзы в тотальные убытки - эксперт

Киев • УНН

 • 10967 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Законопроект о кредитных союзах (№6405) содержит ряд финансовых рисков. Такое мнение в комментарии УНН высказал председатель наблюдательного совета Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужащих Ростислав Гайдаенко, комментируя законодательную инициативу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки (законопроект "О кредитных союзах" № 6405).

Законопроект Рыбалки загоняет кредитные союзы в тотальные убытки - эксперт

"Принятие данного законопроекта в существующем виде, скорее, принесенное ухудшение, но точно не принесет никаких улучшений. Документ не решает ни одной из актуальных и серьезных проблем, которые существуют более 10 лет на рынке. Наряду с этим, законодатели предлагают кредитным союзам присоединиться к ФГВФЛ. Мне совсем не понятно - зачем. Ведь чиновники данного учреждения в свое время разграбили активы более 90 банков. На сегодня чистый убыток Фонда составляет почти 71 млрд грн. Данное учреждение - финансовая дыра, в которой утонут и кредитные союзы. Их ждет судьба банков, которые разграбил Фонд", - пояснил эксперт.

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По словам Гайдаенко, документ № 6405 писали "комсомольцы, которые имеют весьма отдаленное представление о том, как сегодня работает украинская экономика".

"Данный законопроект просто консервирует то положение вещей, которое существует на рынке. Сегодня кредитные союзы теряют свои активы. Люди постепенно, но уходят из кредитных союзов, вклады учреждений уменьшаются. Документом же не предлагается решить проблему падения активов кредитных союзов. Также непонятно, какое место в будущем будут занимать кредитные союзы наряду с другими финкомпаниями на рынке. Анализируя документ (№ 6405), понимаешь, что у государства отсутствует понятное видение проблем кредитных союзов и путей их решения. Создается впечатление, что законопроект писали комсомольцы, которые имеют весьма отдаленное представление как сегодня работает украинская экономика", - резюмировал эксперт.

Напомним, в Украине уже сегодня исчезают кредитные союзы.

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