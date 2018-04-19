Законопроект Рибалки загонить кредитні спілки у тотальні збитки - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Законопроект про кредитні спілки (№6405) містить низку фінансових ризиків. Таку думку у коментарі УНН висловив голова наглядової ради Всеукраїнської асоціації кредитних спілок військовослужбовців Ростислав Гайдаєнко, коментуючи законодавчу ініціативу нардепа від РПЛ Сергія Рибалки (законопроект “Про кредитні спілки” № 6405).
“Прийняття даного законопроекту в існуючому вигляді, швидше, принесене погіршення, але точно не принесе жодних покращень. Документ не вирішує жодної із актуальних та серйозних проблем, які існують понад 10 років на ринку. Поряд з цим, законотворці пропонують кредитним спілкам приєднатися до ФГВФО. Мені зовсім не зрозуміло — навіщо. Адже чиновники даної установи свого часу розграбували активи понад 90 банків. На сьогодні чистий збиток Фонду становить майже 71 млрд грн. Дана установа — фінансова діра, у якій потонуть і кредитні спілки. Їх чекатиме доля банків, які розграбував Фонд”, — пояснив експерт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Законопроект Рибалки про кредитні спілки — це створення “класичних МММ”
За словами Гайдаєнка, документ № 6405 писали “комсомольці, які мають дуже віддалене уявлення про те, як сьогодні працює українська економіка”.
“Даний законопроект просто консервує той стан речей, який існує на ринку. Сьогодні кредитні спілки втрачають свої активи. Люди поступово, але ідуть із кредитних спілок, вклади установ зменшуються. Документом же не пропонується вирішити проблему падіння активів кредитних спілок. Також не зрозуміло, яке місце у майбутньому займатимуть кредитні спілки поряд із іншими фінкомпаніями на ринку. Аналізуючи документ (№ 6405), розумієш, що у держави відсутнє зрозуміле бачення проблем кредитних спілок і шляхів їх вирішення. Складається враження, що законопроект писали комсомольці, які мають дуже віддалене уявлення як сьогодні працює українська економіка”, — резюмував експерт.
Нагадаємо, в Україні вже сьогодні зникають кредитні спілки.