Законопроект Рибалки загонить кредитні спілки у тотальні збитки - експерт

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 20983 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 51537 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 66546 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 66832 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97092 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72690 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82791 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95675 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87997 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188034 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1м/с
87%
Популярнi новини

Військові рф атакували дроном автомобіль у Дніпровському районі Херсоні: загинув чоловік

12 квітня, 14:24 • 5304 перегляди

Трамп скасував мито на смартфони, комп'ютери та електроніку

12 квітня, 14:36 • 6776 перегляди

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 10924 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 3840 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 8146 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 66546 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188034 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342252 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 276817 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386641 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14390 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13221 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 66833 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20862 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 25961 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Законопроект Рибалки загонить кредитні спілки у тотальні збитки - експерт

Київ • УНН

 • 10967 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Законопроект про кредитні спілки (№6405) містить низку фінансових ризиків. Таку думку у коментарі УНН висловив голова наглядової ради Всеукраїнської асоціації кредитних спілок військовослужбовців Ростислав Гайдаєнко, коментуючи законодавчу ініціативу нардепа від РПЛ Сергія Рибалки (законопроект “Про кредитні спілки” № 6405).

Законопроект Рибалки загонить кредитні спілки у тотальні збитки - експерт

“Прийняття даного законопроекту в існуючому вигляді, швидше, принесене погіршення, але точно не принесе жодних покращень. Документ не вирішує жодної із актуальних та серйозних проблем, які існують понад 10 років на ринку. Поряд з цим, законотворці пропонують кредитним спілкам приєднатися до ФГВФО. Мені зовсім не зрозуміло — навіщо. Адже чиновники даної установи свого часу розграбували активи понад 90 банків. На сьогодні чистий збиток Фонду становить майже 71 млрд грн. Дана установа — фінансова діра, у якій потонуть і кредитні спілки. Їх чекатиме доля банків, які розграбував Фонд”, — пояснив експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Законопроект Рибалки про кредитні спілки — це створення “класичних МММ”

За словами Гайдаєнка, документ № 6405 писали “комсомольці, які мають дуже віддалене уявлення про те, як сьогодні працює українська економіка”.

“Даний законопроект просто консервує той стан речей, який існує на ринку. Сьогодні кредитні спілки втрачають свої активи. Люди поступово, але ідуть із кредитних спілок, вклади установ зменшуються. Документом же не пропонується вирішити проблему падіння активів кредитних спілок. Також не зрозуміло, яке місце у майбутньому займатимуть кредитні спілки поряд із іншими фінкомпаніями на ринку. Аналізуючи документ (№ 6405), розумієш, що у держави відсутнє зрозуміле бачення проблем кредитних спілок і шляхів їх вирішення. Складається враження, що законопроект писали комсомольці, які мають дуже віддалене уявлення як сьогодні працює українська економіка”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, в Україні вже сьогодні зникають кредитні спілки

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,337.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,650.22