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Законопроект Рыбалки о кредитных союзах вернет Украину в эпоху средневековья - эксперт

Киев • УНН

 • 15402 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На сегодня в Украине отсутствует необходимость в принятии законопроекта № 6405 "О кредитных союзах", инициатором которого является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

Законопроект Рыбалки о кредитных союзах вернет Украину в эпоху средневековья - эксперт

По его словам, действующий закон о кредитных союзах полностью соответствует мировой практике и не требует переписывания.

"Во-первых, популярность кредитных союзов падает. Во-вторых, у нас давно существует Закон Украины "О кредитных союзах". Зачем его менять? Он отвечает европейской практике.

В-третьих, кредитный союз - это модель кредитования 19 века, она очень устарела. Если человек хочет взять кредит или открыть депозит - он ​​обращается в банк, кредитный союз здесь ни к чему. Тем более, у нас сегодня очень популярны финансовые компании, которые дают быстрые кредиты.

И последнее - новая редакция Гражданского кодекса дает право физическому лицу давать ссуды любому другому физлицу. Для этого не нужны кредитные союзы, достаточно просто заключить соглашение и по желанию заверить его нотариально", - пояснил Охрименко.

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По его мнению, авторы документа № 6405 лоббируют его ради пиара.

"Я так понимаю, что людям (авторам законопроекта - ред.) просто нечем заняться. Есть реальные проблемы, требующие внимания. Например - урегулирование интернет-кредитования. А они (законодатели - ред.) принимают во внимание второстепенные проблемы, третьестепенные. Тем более, что всегда найдутся те, кто хочет попиариться на этом. Это так, чтобы поговорить. Приняв закон о кредитных союзах, мы просто вернемся в средневековье. За окном - 21 век, давайте жить сегодняшним днем​​", - сказал эксперт.

Напомним, ранее законопроект Рыбалки "О кредитных союзах" раскритиковали специалисты Главного экспертного управления ВР.

О наличии в нем коррупционной составляющей заявила и лидер "БЮТ" Юлия Тимошенко.

Также, документ раскритиковали и юристы.

"Когда я ознакомился с законопроектом № 6405, я понял, что целью является не изменения и улучшения работы кредитных союзов, и не является целью защита граждан, членов этих союзов ... Очевидно другое - указанному комитету (по финансовой политике и банковской деятельности - ред.) хотелось залезть в деятельность чужих комитетов.

Представьте себе, что простым законом о кредитных союзах вносятся изменения в Земельный кодекс Украины, где держателем земельных участков сельскохозяйственного назначения и прав аренды на них могут быть не только банки, но и кредитные союзы. То есть, кто-то готовит под свой кредитный союз то, чтобы под него складывать земельные участки", - подчеркнул Кармазин.

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