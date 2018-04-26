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Законопроект Рибалки про кредитні спілки поверне Україну в епоху середньовіччя - експерт

Київ • УНН

 • 15402 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. На сьогодні в Україні відсутня необхідність у прийнятті законопроекту № 6405 “Про кредитні спілки”, ініціатором якого є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. Про це у коментарі УНН заявив економічний експерт Олександр Охріменко.

Законопроект Рибалки про кредитні спілки поверне Україну в епоху середньовіччя - експерт

За його словами, чинний закон про кредитні спілки повністю відповідає світовій практиці і не потребує переписування.

"По-перше, популярність кредитних спілок падає. По-друге, у нас давно існує Закон України "Про кредитні спілки". Навіщо його змінювати? Він відповідає європейській практиці.

По-третє, кредитна спілка - це модель кредитування 19 століття, вона дуже застаріла. Якщо людина хоче взяти кредит або відкрити депозит - вона звертається до банку, кредитна спілка тут ні до чого. Тим паче, у нас сьогодні дуже популярні фінансові компанії, які дають швидкі кредити.

І останнє - нова редакція Цивільного кодексу надає право фізичній особі давати позики будь-якій іншій фізособі. Для цього не потрібні кредитні спілки, достатньо просто укласти угоду і за бажанням завірити її нотаріально", - пояснив Охріменко.

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На його думку, автори документу № 6405 лобіюють його заради піару.

"Я так розумію, що людям (авторам законопроекту - ред.) просто нічим зайнятися. Є реальні проблеми, які потребують уваги. Наприклад - врегулювання інтернет-кредитування. А вони (законотворці - ред.) беруть до уваги другорядні проблеми, третьорядні. Тим паче, що зажди знайдуться ті, хто хоче попіаритись на цьому. Це так, аби поговорити. Прийнявши закон про кредитні спілки, ми просто повернемось у середньовіччя. За вікном - 21 століття, давайте жити сьогоднішнім днем", - сказав експерт.

Нагадаємо, раніше законопроект Рибалки “Про кредитні спілки” розкритикували фахівці Головного експертного управління ВР. 

Про наявність у ньому корупційної складової заявила і лідер “БЮТ” Юлія Тимошенко. 

Також, документ розкритикували і юристи

“Коли я ознайомився із законопроектом № 6405, я зрозумів, що метою є не зміни й покращення роботи кредитних спілок, і не є метою захист громадян, членів цих спілок... Очевидно інше, — вказаному комітету (з фінансової політики та банківської діяльності — ред.) хотілося залізти в діяльність чужих комітетів.

Уявіть собі, що простим законом про кредитні спілки вносяться зміни в Земельний кодекс України, де держателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав оренди на них можуть бути не тільки банки, а й кредитні спілки. Тобто, хтось готує під свою кредитну спілку те, щоб під неї складали земельні ділянки”, — наголосив Кармазін.

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