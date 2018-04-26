Законопроект Рибалки про кредитні спілки поверне Україну в епоху середньовіччя - експерт

КИЇВ. 26 квітня. УНН. На сьогодні в Україні відсутня необхідність у прийнятті законопроекту № 6405 “Про кредитні спілки”, ініціатором якого є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. Про це у коментарі УНН заявив економічний експерт Олександр Охріменко.