Законопроект об особом статусе Донбасса состоит из одной строки - Корниенко

Отвечая на вопрос, будет ли дублировать новый законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса его предыдущую редакцию, Корниенко ответил: "Законопроект состоит из одной фразы: "Заменить в первой статье дату 2019 на дату 2020".

По его словам, к данному законопроекту нардепы относятся формально, чтобы дать себе время разработать новый закон.

"Но при разработке нового закона должно продолжаться законодательное обеспечение минского процесса - и это закон об особенностях местного самоуправления", - сказал Корниенко.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса - изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", зарегистрированный накануне народными депутатами от "Слуги народа".