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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 12114 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103862 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 77570 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103830 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116390 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146608 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147432 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Законопроект об особом статусе Донбасса состоит из одной строки - Корниенко

Законопроект об особом статусе Донбасса состоит из одной строки - Корниенко

Киев  •  УНН

 • 13445 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Законопроект об особом статусе Донбасса, который будут продолжать, состоит только из одной фразы. Об этом на брифинге по законопроекту об особом статусе Донбасса сообщил председатель партии “Слуга народа”, заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, будет ли дублировать новый законопроект о продлении закона об особом статусе Донбасса его предыдущую редакцию, Корниенко ответил: "Законопроект состоит из одной фразы: "Заменить в первой статье дату 2019 на дату 2020".

По его словам, к данному законопроекту нардепы относятся формально, чтобы дать себе время разработать новый закон.

"Но при разработке нового закона должно продолжаться законодательное обеспечение минского процесса - и это закон об особенностях местного самоуправления", - сказал Корниенко.

Напомним, в Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса - изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", зарегистрированный накануне народными депутатами от "Слуги народа".

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