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Законопроект про особливий статус Донбасу складається з одного рядка – Корнієнко

Законопроект про особливий статус Донбасу складається з одного рядка – Корнієнко

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Законопроект про особливий статус Донбасу, який будуть продовжувати, складається лише з однієї фрази. Про це на брифінгу щодо законопроекту про особливий статус Донбасу повідомив голова партії «Слуга народу», заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання, чи дублюватиме новий законопроект про продовження закону про особливий статус Донбасу його попередню редакцію, Корнієнко відповів: “Законопроект складається з однієї фрази “замінити у першій статті дату 2019 на дату 2020”.

За його словами, до даного законопроекту нардепи ставляться формально, щоб дати собі час розробити новий закон.

“Але під час розробки нового закону має продовжуватися законодавче забезпечення мінського процесу — і це є закон про особливості місцевого самоврядування”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроекту про продовження “особливого статусу” Донбасу — зміни до закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, зареєстрований напередодні народними депутатами від “Слуги народу”.

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