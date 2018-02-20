Законопроект о Национальной безопасности на этой неделе передадут в ВР - Президент

"По итогам СНБО на этой неделе наконец будет передан в парламент закон о Национальной безопасности", - сказал он.

По его словам, это рамочный закон, который свидетельствует о решительных и глубинных реформ в секторе обороны и безопасности и гармонизации сотрудничества Украины со странами НАТО и с Альянсом.

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Ранее глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что Украина должна принять закон о Национальной безопасности и принять концепцию реформы Службы безопасности Украины в 2018 году.