Законопроект о Национальной безопасности на этой неделе передадут в ВР - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На этой неделе в Верховную Раду будет передан законопроект о Национальной безопасности Украины, который рассмотрел Совет национальной безопасности и обороны. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко при подписании закона о реинтеграции Донбасса, передает УНН.
"По итогам СНБО на этой неделе наконец будет передан в парламент закон о Национальной безопасности", - сказал он.
По его словам, это рамочный закон, который свидетельствует о решительных и глубинных реформ в секторе обороны и безопасности и гармонизации сотрудничества Украины со странами НАТО и с Альянсом.
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Ранее глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что Украина должна принять закон о Национальной безопасности и принять концепцию реформы Службы безопасности Украины в 2018 году.