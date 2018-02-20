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Законопроект про Національну безпеку цього тижня передадуть до ВР - Президент

Законопроект про Національну безпеку цього тижня передадуть до ВР - Президент

Київ • УНН

 • 9335 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Цього тижня до Верховної Ради буде переданий законопроект про Національну безпеку України, який розглянула Рада національної безпеки та оброни. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час підписання закону про реінтеграцію Донбасу, передає УНН.

“За підсумками РНБО цього тижня нарешті буде переданий до парламенту закон про Національну безпеку”, — сказав він.

За його словами, це рамковий закон, який є свідченням рішучих і глибинних реформ в секторі оборони і безпеки й гармонізації співпраці України з країнами НАТО і з Альянсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Полторак заявив, що положення про реформу ЗСУ включені до законопроекту про Нацбезпеку

Раніше голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що Україна має ухвалити закон про Національну безпеку та ухвалити концепцію реформи Служби безпеки України у 2018 році.

Українські Національні Новини

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