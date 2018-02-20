Законопроект про Національну безпеку цього тижня передадуть до ВР - Президент

“За підсумками РНБО цього тижня нарешті буде переданий до парламенту закон про Національну безпеку”, — сказав він.

За його словами, це рамковий закон, який є свідченням рішучих і глибинних реформ в секторі оборони і безпеки й гармонізації співпраці України з країнами НАТО і з Альянсом.

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Раніше голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що Україна має ухвалити закон про Національну безпеку та ухвалити концепцію реформи Служби безпеки України у 2018 році.