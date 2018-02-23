Законопроект о Антикоррупционном суде надо проанализировать на соответствие нормам ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Проект закона о Антикоррупционном суде должен пройти экспертизу на соответствие нормам Европейского союза. Об этом заявила во время конференции, посвященной итогам имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2017 год, первый заместитель Председателя Верховной Рады и Сопредседатель межпарламентского совета Украина - НАТО Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Законопроект о Антикоррупционном суде должен пройти экспертизу на соответствие его европейским нормам", - подчеркнула она.
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Напомним, команда в составе нескольких экспертов МВФ посетила Киев в период с 12 по 16 февраля. По итогам работы этой технической миссии в МВФ заявили, что ВР должен безотлагательно рассмотреть законопроект о Антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полном соответствие с предусмотренными программой МВФ обязательствами и рекомендациями Венецианской комиссии.