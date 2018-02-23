Законопроект про Антикорупційний суд треба проаналізувати на відповідність нормам ЄС - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Проект закону про Антикорупційний суд має пройти експертизу на відповідність нормам Європейського союзу. Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, перший заступник Голови Верховної Ради та Співголова міжпарламентської ради Україна – НАТО Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Законопроект про Антикорупційний суд має пройти експертизу на відповідність його європейським нормам", - наголосила вона.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США закликали Україну створити Антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеційської комісії
Нагадаємо, команда у складі кількох експертів МВФ відвідала Київ у період з 12 по 16 лютого. За підсумками роботи цієї технічної місії у МВФ заявили, що ВР має невідкладно розглянути законопроект щодо Антикорупційного суду з врахуванням поправок, необхідних для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою МВФ зобов’язанням та рекомендаціям Венеційської комісії.