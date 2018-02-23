Законопроект про Антикорупційний суд треба проаналізувати на відповідність нормам ЄС - Геращенко

"Законопроект про Антикорупційний суд має пройти експертизу на відповідність його європейським нормам", - наголосила вона.

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Нагадаємо, команда у складі кількох експертів МВФ відвідала Київ у період з 12 по 16 лютого. За підсумками роботи цієї технічної місії у МВФ заявили, що ВР має невідкладно розглянути законопроект щодо Антикорупційного суду з врахуванням поправок, необхідних для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою МВФ зобов’язанням та рекомендаціям Венеційської комісії.