Законопроект по криминализации контрабанды прошел комитет

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности пересмотрел свое решение по проекту закона о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверном декларировании товаров (№ 5420), сообщили 6 декабря в парламенте, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, решение - рекомендовать по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как закон.

В рассмотрении вопроса принял участие заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, который озвучил позицию Минфина и Минюста, согласно которой предлагается поэтапное вступление в силу положений законопроекта о введении уголовной ответственности за: контрабанду подакцизных товаров - с 1 января 2024 года, контрабанду всех других товаров - с 1 июля 2024 года.

"Комитет данное предложение поддержал", - указали в парламенте.

Дополнение

В тот же день бизнес призвал нардепов доработать законопроект №5420 о криминализации контрабанды.

В частности, Европейская бизнес ассоциация отметила, что наиболее горячими для бизнеса являются несколько аспектов: в частности, порог ответственности за таможенные правонарушения - 147 тыс. неуплаченных платежей - необоснованно низкий (для сравнения, ответственность за уклонение от уплаты налогов наступает при условии неуплаты около 3 млн грн); проект закона предусматривает слишком широкий диапазон в выборе наказания (относительно небольшой штраф 17 тыс. грн или лишение свободы на длительный срок до 11 лет, что несет за собой множественные коррупционные риски) и др.