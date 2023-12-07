Законопроект по криминализации контрабанды прошел комитет
Комитет ВР пересмотрел свое решение по проекту закона о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров (№ 5420).
В университете Лас-Вегаса произошла стрельба - по меньшей мере трое убитых
67-летний профессор колледжа открыл стрельбу в Университете Невады в Лас-Вегасе, убив троих и ранив еще одного, прежде чем погиб в перестрелке с полицией.
По 25 лет каждому: трое защитников Мариуполя получили "приговоры" в рф по вымышленным делам
Трое военнослужащих украинского полка "Азов" были приговорены так называемым "судом днр" к 25 годам лишения свободы по вымышленным и сфальсифицированным уголовным делам.
Били из авиации, "Градов" и артиллерии: в Донецкой области россияне за сутки ранили четырех человек
В Донецкой области четверо местных жителей были ранены в результате российских атак, объектами обстрелов стали различные общины и гражданские объекты. Полиция сообщает о повреждении 10 гражданских объектов и призывает соблюдать комендантский час.
Пребывание на территории страны-агрессора и в дальнейшем будет опасным для предателей и коллаборационистов - Юсов
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что предатели должны сдаться украинскому правосудию для безопасности и защиты прав, отметив риски пребывания на территории страны-агрессора.
В Черкасской области разоблачена наркогруппировка: более 40 человек арестованы за производство амфетамина и выращивание конопли
В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную группу из более 40 человек, которые занимались производством амфетамина и выращиванием конопли, зарабатывая до 5 миллионов гривен ежемесячно. Участникам группировки сообщено подозрения, им грозит до 12 лет лишения свободы.
В Одесской области нашли подрядчика для восстановления поврежденной россиянами Сергеевки
Отстройка поврежденной россиянами Сергеевки сдвинулась с места: с подрядчиком заключили договор.
Politico: бывший глава МИД Китая Цинь Ган, вероятно, умер после пыток или совершил самоубийство
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, вероятно, умер от пыток или самоубийства после того, как был отстранен от должности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники приближенные к высокопоставленным чиновникам Китая.
Самое большое обновление: Google интегрировал новую ИИ-модель Gemini в чат-бот Bard
Google обновил своего чат-бота Bard с моделью искусственного интеллекта Gemini, представив три версии: Ultra, Pro и Nano, чтобы повысить производительность на различных устройствах. Gemini Pro будет запущена первой, а впоследствии появится больше функций и языков.
Ночью мобильные огневые группы пограничников уничтожили 5 "шахедов"
Мобильные огневые группы украинских пограничников уничтожили пять "шахидов" во время ночной атаки 7 декабря, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.