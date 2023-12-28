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Законопроект о мобилизации: Омбудсман рассказал, что будут делать с нормами, которые противоречат Конституции

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 10:14  •  6181 просмотра

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что будут делать с нормами законопроекта о мобилизации, которые, по его словам, противоречат Конституции.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что накануне состоялось совещание с представителями Минобороны по законопроекту о мобилизации, на котором нашли компромиссы относительно тех пунктов документа, которые противоречат Конституции. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, сообщает УНН.

Детали

Как отметил Лубинец, Конституция Украины позволяет ограничивать права граждан, когда официально введен режим военного положения. С другой стороны в законопроекте не могут быть прямо нарушены права, которые указаны как базовые в Конституции.

Так на первый анализ я увидел, что там (в законопроекте по мобилизации - ред.) есть некоторые нормы, которые противоречат Конституции. Но вчера вечером у меня состоялось рабочее совещание, где присутствовали представители министерства обороны, были специалисты нашей институции, где мы в онлайн режиме нашли компромиссы, как с одной стороны обеспечить закон о мобилизации, а с другой - точно не нарушать права людей

- заявил Омбудсмен.

Также он сообщил, что при подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета. "Будет отдельная экспертная оценка от меня. Мы сделаем так, что права людей будут обеспечены", - резюмировал Омбудсмен.

Напомним

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец заявлял, что законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Справочно

25 декабря Кабинет Министров Украины направил в Верховную Раду законопроект №10378, регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы.

Эта законодательная инициатива предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации. Согласно информации, уклоняющихся будут вносить в специально созданный открытый Единый реестр должников. Из-за этого они будут ограничены в праве пользоваться собственным транспортом, не смогут получить водительские права, выезжать за границу, совершать операции с движимым и недвижимым имуществом, а также будут ограничены в праве на пользование денежными средствами и другими ценностями, не смогут получить кредит и воспользоваться льготам.

Кроме того, согласно законопроекту, уклонистам и лицам, которые отказываются проходить медосмотр, сможет грозить тюремное заключение на срок от трех до пяти лет. В то же время в правительстве предлагают в десять раз увеличить штраф за нарушение правил воинского учета.  Также может вырасти штраф за нарушение правил мобилизации и военной службы.

Кроме того, станет возможным задержать нарушителей на трое суток для установления личности и выяснения обстоятельств. Сейчас админзадержание не превышает трех часов.  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Законопроєкт про мобілізацію: Омбудсман розповів, що робитимуть з нормами, які суперечать Конституції
Draft law on mobilization: Ombudsman explains what will be done with provisions that contradict the Constitution
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