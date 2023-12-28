Законопроект о мобилизации: Омбудсман рассказал, что будут делать с нормами, которые противоречат Конституции
Киев • УНН
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что будут делать с нормами законопроекта о мобилизации, которые, по его словам, противоречат Конституции.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что накануне состоялось совещание с представителями Минобороны по законопроекту о мобилизации, на котором нашли компромиссы относительно тех пунктов документа, которые противоречат Конституции. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, сообщает УНН.
Детали
Как отметил Лубинец, Конституция Украины позволяет ограничивать права граждан, когда официально введен режим военного положения. С другой стороны в законопроекте не могут быть прямо нарушены права, которые указаны как базовые в Конституции.
Так на первый анализ я увидел, что там (в законопроекте по мобилизации - ред.) есть некоторые нормы, которые противоречат Конституции. Но вчера вечером у меня состоялось рабочее совещание, где присутствовали представители министерства обороны, были специалисты нашей институции, где мы в онлайн режиме нашли компромиссы, как с одной стороны обеспечить закон о мобилизации, а с другой - точно не нарушать права людей
Также он сообщил, что при подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета. "Будет отдельная экспертная оценка от меня. Мы сделаем так, что права людей будут обеспечены", - резюмировал Омбудсмен.
Напомним
Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец заявлял, что законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.
Справочно
25 декабря Кабинет Министров Украины направил в Верховную Раду законопроект №10378, регулирующий вопросы мобилизации, рекрутинга и прохождения военной службы.
Эта законодательная инициатива предусматривает ряд ограничений и санкций в отношении военнообязанных граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации. Согласно информации, уклоняющихся будут вносить в специально созданный открытый Единый реестр должников. Из-за этого они будут ограничены в праве пользоваться собственным транспортом, не смогут получить водительские права, выезжать за границу, совершать операции с движимым и недвижимым имуществом, а также будут ограничены в праве на пользование денежными средствами и другими ценностями, не смогут получить кредит и воспользоваться льготам.
Кроме того, согласно законопроекту, уклонистам и лицам, которые отказываются проходить медосмотр, сможет грозить тюремное заключение на срок от трех до пяти лет. В то же время в правительстве предлагают в десять раз увеличить штраф за нарушение правил воинского учета. Также может вырасти штраф за нарушение правил мобилизации и военной службы.
Кроме того, станет возможным задержать нарушителей на трое суток для установления личности и выяснения обстоятельств. Сейчас админзадержание не превышает трех часов.
Законопроект о мобилизации: Омбудсман рассказал, что будут делать с нормами, которые противоречат Конституции
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что будут делать с нормами законопроекта о мобилизации, которые, по его словам, противоречат Конституции.
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