Законодатели усовершенствовали порядок лицензирования хозяйственной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Парламент принял в целом законопроект №1060 относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности. Соответствующее решение поддержали 301 народный депутат, передает корреспондент УНН.
В процессе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении к нему поступило 88 замечаний и предложений, подавляющее большинство из них профильный Комитет по экономическому развитию принял.
Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности направлен на усовершенствование существующего законодательного поля, направленного на упорядочение общественных отношений в сфере лицензирования видов хозяйственной деятельности.
Принятие проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности" будет способствовать совершенствованию законодательства в сфере лицензирования; упрощению условий осуществления хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию; уточнению перечня сведений о лицензировании, размещаемые в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований; обеспечению создания условий для маломобильных групп населения; совершенствованию процедуры обжалования действий органов лицензирования в Экспертно-апелляционном совете.
Напомним, 13 сентября законодатели приняли за основу законопроект №1060 относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности.