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Законодавці удосконалили порядок ліцензування господарської діяльності

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Парламент ухвалив в цілому законопроект №1060 щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності. Відповідне рішення підтримали 301 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Законодавці удосконалили порядок ліцензування господарської діяльності

В процесі підготовки законопроекту до розгляду в другому читанні до нього надійшло 88 зауважені і пропозицій, переважну більшість з них профільний Комітет з економічного розвитку прийняв.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності направлений на удосконалення існуючого законодавчого поля, спрямованого на впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності" сприятиме удосконаленню законодавства у сфері ліцензування; спрощенню умов провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; уточненню переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; забезпеченню створення умов для маломобільних груп населення; удосконаленню процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.

Нагадаємо, 13 вересня законодавці ухвалили за основу законопроект №1060 щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності.

Українські Національні Новини

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