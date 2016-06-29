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Законодательство Украины должно четко разграничивать хосписную и паллиативную помощи - О.Богомолец

Законодательство Украины должно четко разграничивать хосписную и паллиативную помощи - О.Богомолец

Киев • УНН

 • 8037 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. В Украине в максимально сжатые сроки должна быть заложена и сформирована законодательная база, которая четко сформулирует и разделит понятия хосписной и паллиативной помощи. Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец во время заседания круглого стола на тему: "Современное состояние оказания паллиативной помощи взрослому населению, международный опыт и перспективы развития в Украине", передает корреспондент УНН.

"Я бы очень хотела, чтобы в максимально сжатые сроки нам удалось заложить и сформировать такую ​​законодательную базу, которая бы четко формулировала и разграничивала хосписную и паллиативную помощь, уход за пожилыми людьми, помощь детям - хосписную и паллиативную. Которая создала законодательные основания для того, чтобы государство могло контролировать, в хорошем смысле, выполнение стандартов, защита прав людей для того, чтобы и частные организации, и государственные учреждения, и общественные организации, и благотворительные фонды, и церковь получали инструмент, который позволил бы решить проблемы сотен, тысяч людей, которые сегодня не имеют путей решения этой проблемы в защищенном законодательном поле", - сообщила она.

Также, по словам О.Богомолец, на сегодня в Украине отсутствует медикаментозная, психологическая и социальная помощь человеку в процессе перехода в другой мир.

"К сожалению, процесс перехода человека в другой мир - со стороны государства, с точки зрения его поддержки, облегчение боли, страдания людей - пока не поддерживается. Или не контролируется так, как должно быть, с точки зрения поддержки медикаментозной, психологической, социальной", - подчеркнула она.

Богомолец также напомнила присутствующим о пожаре в доме престарелых в селе Литочки Броварского района, в результате которого погибли 17 человек. По словам народного депутата, чтобы предупредить такие случаи, государство должно сформировать поддержку и законодательную базу для своих граждан. В противном случае, реагируя на потребности общества, украинцы позволяют себе действовать по принципу: "что не запрещено, то разрешено", считает нардеп.

"Демонстрацией того, когда государство не формирует законодательное пространство, не формирует поддержку, является то, что она самостоятельно формируется в государстве. Мы с вами были свидетелями смерти семнадцати человек в доме престарелых. Страшной смерти, когда человек, собственно, владелец этого дома, опираясь на отсутствие законодательства, говорит: "что не запрещено, то разрешено". Он позволил себе это делать, откликаясь на потребности в обществе, а потребность огромная, позволил сделать себе такой дом, соответственно в неприспособленном помещении, которое не было введено в эксплуатацию и у которого не было даже санузлов", - сообщила она.

Богомолец также отметила, что на сегодня в Украине остается нерешенной проблема получения обезболивания.

По словам нардепа, в Украине должны быть отработаны механизмы получения обезболивающих препаратов, чтобы они попали к тем, кто их действительно нуждается, без возможности злоупотреблений теми, кто ими пользуется совсем с другой целью.

Как сообщал УНН, в Украине больные с сильными болевыми синдромами не имеют доступа к обезболивающим препаратам (опиоидам).

По словам ряда экспертов, врачи боятся назначать сильнодействующие обезболивающие , а аптеки не хотят их реализовывать из-за давления правоохранительных органов и неоправданную карательную наркополитику государства.

Как следствие, паллиативные пациенты (страдающих от боли) умирают в тяжких муках .

По словам А.Нагирняка, паллиативной помощи в Украине нуждаются сотни тысяч человек, из них около 20 тыс. - Дети .

Он также отметил, что, порой, искать обезболивания для смертельно больного приходится всеми правдами и неправдами .

При этом, по словам архиепископа Сергея, доступ к обезболиванию у бойцов АТО, страдающих фантомными болями, тоже, на сегодня, ограничен .

Также напомним, народный депутат Богомолец ранее привела статистику наркозависимых, употребляющих кодеин препараты . По ее словам, этот показатель составляет всего лишь 0,02% в отношении всех наркозависимых в Украине.

"То есть, мы ищем дракона не там. Он не в аптеках. Наркотрафик на сегодняшний день в Украине происходит не в аптеках, а в других местах. Я понимаю, что Министерству внутренних дел значительно легче искать его в аптеках, может комфортнее, но искать его надо совсем в других местах", - подчеркнула политик.

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