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Законодавство України має чітко розмежовувати хоспісну та паліативну допомогу - О.Богомолець

Законодавство України має чітко розмежовувати хоспісну та паліативну допомогу - О.Богомолець

Київ • УНН

 • 8038 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. В Україні у максимально стислі терміни має бути закладена і сформована законодавча база, яка чітко сформулює та розмежує поняття хоспісної та паліативної допомоги. Про це повідомила народний депутат України, голова комітету ВР України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець під час засідання круглого столу на тему: “Сучасний стан надання паліативної допомоги дорослому населенню, міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні”, передає кореспондент УНН.

“Я б дуже хотіла, щоб у максимально стислі терміни нам вдалось закласти і сформувати таку законодавчу базу, яка б чітко формулювала і розмежовувала хоспісну і паліативну допомогу, догляд за літніми людьми, допомогу дітям - хоспісну та паліативну. Яка б створила законодавчі підстави для того, щоб держава могла контролювати, у доброму розумінні, виконання стандартів, захист прав людей для того, щоб і приватні організації, і державні установи, і громадські організації, і благодійні фонди, і церква отримували інструмент, який дозволив би вирішити проблеми сотень, тисяч людей, які сьогодні не мають шляхів вирішення цієї проблеми у захищеному законодавчому полі”, - повідомила вона.

Також, за словами О.Богомолець, станом на сьогодні в Україні відсутня медикаментозна, психологічна та соціальна допомога людині під час процесу переходу в інший світ.

“На жаль, процес переходу людини в інший світ - з боку держави, з точки зору його підтримки, полегшення болі, страждання людей - поки що не підтримується. Або ж не контролюється так, як би мав, з точки зору підтримки медикаментозної, психологічної, соціальної”, - наголосила вона.

О.Богомолець також нагадала присутнім про пожежу у будинку для літніх осіб у селі Літочки Броварського району, внаслідок якої загинуло 17 людей. За словами народного депутата, аби попередити такі випадки, держава має сформувати підтримку та законодавчу базу для своїх громадян. В іншому випадку, реагуючи на потреби суспільства, українці дозволяють собі діяти за принципом: "що не заборонено, то дозволено", вважає нардеп.

“Демонстрацією того, коли держава не формує законодавчий простір, не формує підтримку, є те, що вона самостійно формується у державі. Ми з вами були свідками смерті сімнадцяти людей у будинку для літніх людей. Страшної смерті, коли людина, власне, власник цього будинку, спираючись на відсутність законодавства, каже: "що не заборонено, то дозволено". Він дозволив собі це робити, відкликаючись на потреби у суспільстві, а потреба є величезна, дозволив зробити собі такий будинок, відповідно у непристосованому приміщенні, яке не було введене у експлуатацію і у якого не було навіть санвузлів”, - повідомила вона.

О.Богомолець також наголосила, що на сьогодні в Україні лишається невирішеною проблема отримання знеболення.

За словами нардепа, в Україні мають бути відпрацьовані механізми отримання знеболюючих препаратів, аби вони потрапили до тих, хто їх дійсно потребує, без можливості зловживань тими, хто ними користується зовсім із іншою метою.

Як повідомляв УНН, в Україні хворі із сильними больовими синдромами не мають доступу до знеболюючих препаратів (опіоїдів).

За словами низки експертів, лікарі бояться призначати сильнодіючі знеболюючі, а аптеки не хочуть їх реалізовувати через тиск правоохоронних органів та невиправдану каральну наркополітику держави.

Як наслідок, паліативні пацієнти (що страждають від болю) помирають в тяжких муках.

За словами А.Нагірняка, паліативної допомоги в Україні потребують сотні тисяч людей, з них близько 20 тис. - діти.

Він також зазначив, що, часом, шукати знеболення для смертельно хворого доводиться всіма правдами і неправдами.

При цьому, за словами Архієпископа Сергія, доступ до знеболення у бійців АТО, які страждають фантомними болями, теж, на сьогодні, обмежений.

Також нагадаємо, народний депутат О.Богомолець раніше навела статистику наркозалежних, які вживають кодеїнові препарати. За її словами, цей показник становить всього лише 0,02% щодо всіх наркозалежних в Україні.

“Тобто, ми шукаємо дракона не там. Він не в аптеках. Наркотрафік на сьогоднішній день в Україні відбувається не в аптеках, а в інших місцях. Я розумію, що Міністерству внутрішніх справ значно легше шукати його в аптеках, може комфортніше, але шукати його треба зовсім в інших місцях”, — наголосила політик.

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