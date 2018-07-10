Законность застройки берега Днепра в Конча-Заспе проверяют столичные правоохранители

В то же время изучают ситуацию, которая произошла в День Конституции, когда участники националистического движения С14 и “ветеранского братства” снесли часть забора, который препятствовал доступу к берегу Днепра.

“Открыто ряд уголовных производств по данному факту. В рамках одного из них проводится проверка законности расположения сооружений. Поскольку там земля выделялась давно, история земельного участка тянется с 2003 года — это немного усложняет процесс сбора первоначальных документов по данному факту”, — рассказал Митич.

По данным СМИ, забором могло быть ограждено поместье народного депутата группы “Відродження” Виталия Хомутынника.

Законность строительства этого забора тоже проверяется, рассказал следователь Митич.

“Проводится проверка законности расположения забора, который снесли националисты. Открыто также уголовное производство по поводу хулиганских действий”, — отметил он.