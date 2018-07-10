Законність забудови берега Дніпра у Конча-Заспі перевіряють столичні правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Слідчі відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України у Києві розслідують низку кримінальних проваджень щодо законності забудови берега Дніпра у Конча-Заспі. Про це у коментарі УНН розповів слідчий відділу голосіївського РУ ГУ МВС України у Києві Сергій Митич.
Водночас вивчають ситуацію, яка сталася у День Конституції, коли учасники націоналістичного руху С14 та “Ветеранського братерства” знесли частину паркану, який перешкоджав доступу до берега Дніпра.
“Відкрито ряд кримінальних проваджень по даному факту. В рамках одного із них проводиться перевірка законності розташування споруд. Оскільки там земля виділялася давно, історія земельної ділянки тягнеться з 2003 року — це трохи ускладнює процес збирання першопочаткових документів по даному факту”, — розповів Митич.
За даними ЗМІ, парканом міг бути огороджений маєток народного депутата групи “Відродження” Віталія Хомутинніка.
Законність будівництва цього паркану теж перевіряється, розповів слідчий Митич.
“Проводиться перевірка законності розташування паркану, який знесли націоналісти. Відкрито також кримінальне провадження з приводу хуліганських дій”, — зазначив він.