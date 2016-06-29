Закон об изменениях в Конституцию в части правосудия обнародуют сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. В среду, 29 июня, будет обнародован закон об изменениях в Конституцию в части правосудия. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил 28 июня, выступая на торжественном заседании ВР по случаю 20-летия Конституции Украины, передает УНН.
"Завтра (29 июня- ред.) будет обнародован закон об изменениях в Конституцию в части правосудия", - отметил Президент.
Он также добавил, что было бы символично, если бы закон был обнародован 28 июня, но поскольку этот день является выходным, то газеты не выходят и текст документа будет обнародован 29 июня.
Ранее Президент Украины П.Порошенко заявил, что подписал изменения в Конституцию в части правосудия. Он поблагодарил депутатов, которые поддержали соответствующие изменения.
Глава государства добавил, что благодаря реформе украинцы получат новую судебную систему.