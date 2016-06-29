Закон про зміни до Конституції в частині правосуддя оприлюднять сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. У середу, 29 червня буде оприлюднено закон про зміни до Конституції в частині правосуддя. Про це Президент України Петро Порошенко заявив 28 червня, виступаючи на урочистому засідання ВР з нагоди 20-річчя Конституції України, передає УНН.
“Завтра (29 червня) буде оприлюднено закон про зміни до Конституції в частині правосуддя!” — наголосив Президент.
Він також додав, що було б символічно, якби закон був оприлюднений 28 червня, але оскільки цей день є вихідним, то газети не виходять і текст документу буде оприлюднений 29 червня.
Раніше Президент України П.Порошенко заявив, що підписав зміни до Конституції в частині правосуддя. Він подякував депутатам, які підтримали відповідні зміни.
Глава держави додав, що завдяки реформі українці отримають нову судову систему.