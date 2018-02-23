Закон о реинтеграции Донбасса опубликовали в парламентской газете
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют законом о реинтеграции Донбасса, официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 23 февраля, передает УНН.
Президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля.
При этом Глава государства заявил, что в этом законе российское государство квалифицируется как государство-агрессор, а также юридически определено, что именно РФ оккупировала украинские территории. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны Украины.
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При этом, по его словам, этот закон определяет, устанавливает основные параметры защиты гражданских прав и свобод гражданского населения.
Вступление в силу закона состоится 24 февраля.
Как сообщал УНН, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.