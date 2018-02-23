Закон про реінтеграцію Донбасу опублікували у парламентській газеті

Президент Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу 20 лютого.

При цьому Глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.

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Водночас, за його словами, цей закон визначає, встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення.

Набрання чинності законом відбудеться 24 лютого.

Як повідомляв УНН, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.