Закон про реінтеграцію Донбасу опублікували у парламентській газеті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу, офіційно опублікували у газеті Верховної Ради України "Голос України" від 23 лютого, передає УНН.
Президент Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу 20 лютого.
При цьому Глава держави заявив, що у цьому законі російська держава кваліфікується як держава-агресор, а також юридично визначено, що саме РФ окупувала українські території. Цей закон суттєво посилює правову базу застосування ЗСУ та інших силових підрозділів для оборони України.
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Водночас, за його словами, цей закон визначає, встановлює основні параметри захисту громадянських прав і свобод цивільного населення.
Набрання чинності законом відбудеться 24 лютого.
Як повідомляв УНН, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.