Закон о кредитном реестре НБУ вступил в силу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня вступил в силу закон о создании и ведение кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков. Соответствующий закон вчера был опубликован в "Голосе Украины" и сегодня вступил в силу, передает УНН.
Законом предусматривается предоставить Национальному банку Украины полномочия по созданию и ведению кредитного реестра, которые включают: получение от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц для целей ведения кредитного реестра и осуществления Национальным банком возложенных на него законом функций информации в отношении заемщиков, а также предоставление банкам и бюро кредитных историй информации из кредитного реестра.
Кроме этого установлен размер задолженности заемщика перед банком при условии превышения которого банки получают доступ к информации по кредитному реестру о совершенных кредитных операции с таким клиентом.
Законом на Фонд гарантирования вкладов физических лиц возлагается обязанность по предоставлению информации Кредитному реестру о кредитных операциях банков, которые выводятся ним с рынка.
В то же время на банки возлагаются обязанности: о предоставлении информации Кредитному реестру, уведомление клиента о том, что информация о нем будет предоставляться кредитному реестру и исправления информации, в случае обоснованного обращения заемщика.
Напомним, 6 февраля Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков".