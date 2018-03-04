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Закон про кредитний реєстр НБУ вступив у силу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні вступив у силу закон щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків. Відповідний закон вчора був опублікований у “Голосі України” і сьогодні набув чинності, передає УНН.

Законом передбачається надати Національному банку України повноваження щодо створення та ведення Кредитного реєстру, які включають: отримання від банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для цілей ведення Кредитного реєстру та здійснення Національним банком покладених на нього законом функцій інформації щодо позичальників, а також надання банкам та бюро кредитних історій інформації з Кредитного реєстру.

Крім цього встановлено розмір заборгованості позичальника перед банком за умови перевищення якого банки отримують доступ до інформації з Кредитного реєстру про здійснені кредитні операції з таким клієнтом.

Законом на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб покладається обов’язок щодо надання інформації до Кредитного реєстру про кредитні операції банків, які виводяться ним з ринку.

Водночас на банки покладаються обов’язки: щодо надання інформації до Кредитного реєстру, повідомлення клієнта про те, що інформація про нього надаватиметься до Кредитного реєстру та виправлення інформації, у разі обґрунтованого звернення позичальника.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків”.

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