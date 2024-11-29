Закон о повышении налогов вступит в силу таки с 1 декабря: что произошло

Публикацию закона о повышении налогов сняли. Опубликуют его теперь завтра, 30 ноября и вступит он в силу как и планировалось 1 декабря. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Публикацию закона 11416д о повышении сняли или перенесли ... опубликуют его теперь только завтра (30/11) и вступит в силу которые планировалось 1 декабря - написал Железняк в Telegram.

Он отметил, что до 1 декабря военный сбор считается как и был: 1,5%.

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев также сообщил в Telegram, что закон вступит в силу 1 декабря 2024 года.

"Опубликован будет соответственно 30 ноября", - отметил он.

Гетманцев заявил, что здравый смысл одержал победу.

"Будем считать это ошибкой печатника", - написал Гетманцев.

Однако еще вчера, 28 ноября Гетманцев уверенно писал о том, что ресурсный закон опубликован 28 ноября и учитывая срок публикации закона, он вступит в силу с 29 ноября.

Также он обещал, что утром будет официальное разъяснение.

Но в результате сегодня он извинялся перед бухгалтерами за потерянные нервные клетки.

"Уважаемые бухгалтеры, извините за потерянные нервные клетки", - написал нардеп.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский подписал закон №11416-д об "историческом" повышении налогов. Документ предусматривает, в частности:

повышение военного сбора с доходов физических лиц (заработной платы, дивидендов, дополнительного блага и т.п.) с 1,5% до 5%;

ФЛП на едином налоге 1, 2 и 4 групп обязаны ежемесячно уплачивать военный сбор объемом 10% от минимальной зарплаты;

для плательщиков единого налога третьей группы устанавливают ставку военного сбора объемом 1% от дохода;

введение налогов на прибыль для финансового сектора. Ставка налога на прибыль для банков за 2024 год – объемом 50%. Для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) ставка на прибыль будет равна 25%.

10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д относительно значительного повышения налогов.