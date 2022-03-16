Призывы к набору в оккупационную "полицию" в Херсонской области - начато расследование по факту коллаборационной деятельности

Детали

В обращении, выполненном на бланке с гербом государства-оккупанта на русском языке, речь шла о том, что подразделения украинской полиции якобы бежали, а тем, кто вступит в ряды вновь созданных правоохранительных органов обещали различного рода преференции. Такие листовки распространялись среди местных сотрудников полиции, работников службы по чрезвычайным ситуациям и охотников.

16 марта 2022 года Херсонской областной прокуратурой в Единый государственный реестр досудебных расследований внесены сведения по факту организации и проведения мероприятий по осуществлению информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и ее оккупационной администрацией (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Сейчас оперативными подразделениями, следователями и прокурорами устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ в Херсонской области.

Органы прокуратуры Украины фиксируют все случаи сотрудничества с государством-агрессором, особенно должностных лиц органов местного самоуправления, государственной власти или правоохранительных органов, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Добавим

15 марта 2022 года вступила в силу статья 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность. Она позволит привлекать к ответственности лиц, которые в любой форме будут сотрудничать с государством-агрессором. Санкция за совершение такого преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.