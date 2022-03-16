Призывы к набору в оккупационную "полицию" в Херсонской области - начато расследование по факту коллаборационной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ совместно с рядом граждан Украины распространяли в городах Каховка, Новая Каховка и Таврийск от имени псевдо военно-гражданской администрации призывы о наборе в "новую" оккупационную полицию города. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.
Детали
В обращении, выполненном на бланке с гербом государства-оккупанта на русском языке, речь шла о том, что подразделения украинской полиции якобы бежали, а тем, кто вступит в ряды вновь созданных правоохранительных органов обещали различного рода преференции. Такие листовки распространялись среди местных сотрудников полиции, работников службы по чрезвычайным ситуациям и охотников.
16 марта 2022 года Херсонской областной прокуратурой в Единый государственный реестр досудебных расследований внесены сведения по факту организации и проведения мероприятий по осуществлению информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и ее оккупационной администрацией (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).
Сейчас оперативными подразделениями, следователями и прокурорами устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Управлением СБУ в Херсонской области.
Органы прокуратуры Украины фиксируют все случаи сотрудничества с государством-агрессором, особенно должностных лиц органов местного самоуправления, государственной власти или правоохранительных органов, которые находятся на временно оккупированных территориях.
Добавим
15 марта 2022 года вступила в силу статья 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность. Она позволит привлекать к ответственности лиц, которые в любой форме будут сотрудничать с государством-агрессором. Санкция за совершение такого преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.