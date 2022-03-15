На Херсонщині окупанти закликають українських громадян вступити до лав "поліції" - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Новій Каховці на Херсонщині окупаційна адміністрація закликала українських громадян вступити на службу до "поліції". Про це УНН інформує з посиланням на радника міністра МВС Антона Геращенко.
Цитата
"У Новій Каховці окупаційна адміністрація закликала українських громадян найматися працювати поліцаями.
Попереджаю кожного, хто це зробить! За зраду Батьківщині - сидітимете вічно!
Якщо доживете, звісно, до суду", - йдеться в повідомленні.