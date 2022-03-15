На Херсонщині окупанти закликають українських громадян вступити до лав "поліції" - Геращенко

Цитата

"У Новій Каховці окупаційна адміністрація закликала українських громадян найматися працювати поліцаями.

Попереджаю кожного, хто це зробить! За зраду Батьківщині - сидітимете вічно!

Якщо доживете, звісно, до суду", - йдеться в повідомленні.