ВХерсонской области оккупанты призывают украинских граждан вступить в ряды "полиции" - Геращенко

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"В Новой Каховке оккупационная администрация призвала украинских граждан наниматься работать полицаями.

Предупреждаю каждого, кто это сделает! За измену Родине - будете сидеть вечно!

Если доживете, конечно, до суда", - говорится в сообщении.