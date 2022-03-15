ВХерсонской области оккупанты призывают украинских граждан вступить в ряды "полиции" - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Новой Каховке в Херсонской области оккупационная администрация призвала украинских граждан поступить на службу в "полицию". Об этом УНН информирует со ссылкой на советника министра МВД Антона Геращенко.
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"В Новой Каховке оккупационная администрация призвала украинских граждан наниматься работать полицаями.
Предупреждаю каждого, кто это сделает! За измену Родине - будете сидеть вечно!
Если доживете, конечно, до суда", - говорится в сообщении.