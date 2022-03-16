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Заклики до набору в окупаційну “поліцію” на Херсонщині – розпочато розслідування за фактом колабораційної діяльності

Заклики до набору в окупаційну “поліцію” на Херсонщині – розпочато розслідування за фактом колабораційної діяльності

Київ • УНН

 • 164710 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ спільно з рядом громадян України розповсюджували в містах Каховка, Нова Каховка та Таврійськ від імені псевдо військово-цивільної адміністрації заклики про набір до "нової" окупаційної поліції міста. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

Деталі

У зверненні, виконаному на бланку з гербом держави-окупанта російською мовою, йшлося про те, що підрозділи української поліції нібито втекли, а тим, хто вступить до лав новостворених правоохоронних органів обіцяли різного роду преференції. Такі листівки розповсюджувалися серед місцевих співробітників поліції, працівників служби з надзвичайних ситуацій та мисливців.

16 березня 2022 року Херсонською обласною прокуратурою до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом організації та проведення заходів щодо здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Наразі оперативними підрозділами, слідчими та прокурорами встановлюються всі причетні до скоєння злочину особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.

Органи прокуратури України фіксують всі випадки співпраці з державою-агресором, особливо посадових осіб органів місцевого самоврядування, державної влади чи правоохоронних органів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Додамо

15 березня 2022 року набрала чинності стаття 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Вона дозволить притягувати до відповідальності осіб, які у будь-якій формі будуть співпрацювати з державою-агресором. Санкція за вчинення такого злочину передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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