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Истекают сроки привлечения к ответственности: по делам Майдана 12 человек уже освобождены приговорам судов

Истекают сроки привлечения к ответственности: по делам Майдана 12 человек уже освобождены приговорам судов

Киев • УНН

 • 21271 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. По делам Майдана 12 человек уже освобождены от ответственности приговорами судов по истечении сроков привлечения к ответственности. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

“Какой у нас сегодня дисбаланс? На 143 обвинительных актов в отношении 254 лиц приговоры лишь в отношении 27 лиц. Но наиболее вопиюще, это когда мы находимся на стадии предварительного рассмотрения. На стадии предварительного рассмотрения мы можем находиться в некоторых делах 3 года, 4 года и кажется 5 лет у нас также есть”, — рассказала Венедиктова.

По ее словам, это означает, что прокуратура будет неуспешна в результате.

Цитата

“Это означает, что мы будем неуспешные в результате потому что мы уже сегодня видим картину, когда у нас нас заканчиваются сроки привлечения к ответственности. Это объективный фактор. 12 человек уже освобождены от ответственности приговорами. То есть суд говорит: "Извините, истекли сроки привлечения к ответственности". В делах, которые сейчас рассматриваются в судах уже истекли сроки давности по 309 эпизодам нетяжких преступлений. Истекают сроки давности в ноябре 2023 года и в феврале 2024 года в 175 эпизодах о тяжких преступлениях”, — сказала Венедиктова.

Венедиктова отметила, что сегодня прокуратура уже подготовила совместно с представителями общественных организаций изменения в уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят привлечь всех виновных к ответственности.

“Дела Майдана”

Прошлой осенью прошло 7 лет с начала Майдана. Во время акций протеста, по данным офиса Генпрокурора, погибли 78 гражданских лиц и 13 правоохранителей. В противостоянии в целом пострадали более 2,5 тысячи человек, из них более 2000 признаны потерпевшими в уголовных процессах.

В 2020 году “дела Майдана” перешли к новому органу следствия — в январе прошлого года было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, продолжил расследование преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

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