Закінчуються строки притягнення до відповідальності: у справах Майдану 12 осіб вже звільнені вироками судів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У справах Майдану 12 осіб вже звільнені від відповідальності вироками судів через закінчення строків притягнення до відповідальності. Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Який у нас сьогодні дисбаланс? На 143 обвинувальних актів стосовно 254 осіб вироки лише відносно 27 осіб...Але найбільший мабуть кричуще, це коли ми знаходимося на стадії попереднього розгляду. На стадії попереднього розгляду ми можемо знаходитися в деяких справах 3 роки, 4 роки і здається 5 років у нас також є”, — розповіла Венедіктова.
За її словами, це означає, що прокуратура буде неуспішна в результаті.
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“Це означає, що ми будемо неуспішні в результаті тому що ми вже сьогодні бачимо картину, коли у нас нас закінчуються строки притягнення до відповідальності. Це об’єктивний чинник. 12 осіб вже звільнені від відповідальності вироками. Тобто суд каже: „вибачте закінчилися строки притягнення до відповідальності“. В справах, які зараз розглядаються в судах вже закінчилися строки давності за 309 епізодами нетяжких злочинів. Закінчуються строки давності у листопаді 2023 року і у лютому 2024 року в 175 епізодах про тяжкі злочини”, — сказала Венедіктова.
Венедіктова зазначила, що сьогодні прокуратура вже напрацювала спільно з представниками громадських організацій зміни до кримінально-процесуального кодексу, які дозволять притягнути всіх винних до відповідальності.
“Справи Майдану”
Минулої осені минуло 7 років від початку Майдану. Під час акцій протесту, за даними Офісу Генпрокурора, загинули 78 цивільних осіб і 13 правоохоронців. У протистоянні загалом постраждало понад 2,5 тисячі осіб, з них понад 2000 визнано потерпілими у кримінальних провадженнях.
У 2020 році “справи Майдану” перейшли до нового органу слідства — в січні минулого року було створено спеціальний підрозділ у Державному бюро розслідувань, що продовжив розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами в 2013-2014 роках.