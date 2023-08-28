"Закончится быстро и в один момент": в Офисе президента спрогнозировали окончание войны

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинские защитники вряд ли будут возвращать каждый километр временно оккупированных территорий кровью, поскольку по мере их продвижения к админгранице с Крымом события будут приобретать другой вид. Такое мнение на своей странице в Х высказал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНН.

Цитата

Советник ОП отметил, что внутренняя легитимность российского диктатора владимира путина "строится" вокруг убеждения представителей российских элит, что он "еще не проиграл войну".

"В кремле понимают неотвратимое: чем больше россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", - написал он.

По словам Подоляка, убийство главаря российского чвк "вагнер" евгения пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта - это "выигрыш времени".

Цитата

"Часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на Юге и выхода украинских сил к админгранице с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент — так же как и началось", - заявил советник.

Напомним

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что смерть главаря пвк "вагнер" евгена пригожина во время авиакатастрофы самолета в тверской области – это сигнал от путина российским элитам перед выборами 2024 года.

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