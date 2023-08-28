"Закончится быстро и в один момент": в Офисе президента спрогнозировали окончание войны

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Советник ОП отметил, что внутренняя легитимность российского диктатора владимира путина "строится" вокруг убеждения представителей российских элит, что он "еще не проиграл войну".

"В кремле понимают неотвратимое: чем больше россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима", - написал он.

По словам Подоляка, убийство главаря российского чвк "вагнер" евгения пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта - это "выигрыш времени".

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"Часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на Юге и выхода украинских сил к админгранице с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент — так же как и началось", - заявил советник.

Напомним

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что смерть главаря пвк "вагнер" евгена пригожина во время авиакатастрофы самолета в тверской области – это сигнал от путина российским элитам перед выборами 2024 года.