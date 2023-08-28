"Закінчиться швидко і в один момент": в Офісі президента спрогнозували закінчення війни

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українські захисники навряд чи повертатимуть кожен кілометр тимчасово окупованих територій кров'ю, оскільки у міру їх просування до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Таку думку на своїй сторінці у Х висловив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє УНН.

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Радник ОП зазначив, що внутрішня легітимність російського диктатора володимира путіна "будується" довкола переконання представників російських еліт, що він "ще не програв війну".

"У кремлі розуміють невідворотне: що більше росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму", - написав він.

За словами Подоляка, вбивство ватажка російської пвк "вагнер" євгена пригожина та підготовка нової мобілізації для насичення фронту - це "виграш часу".

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"Годинник уже веде зворотний відлік. Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров‘ю. У міру просування на Півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Зрештою все закінчиться швидко і в один момент — так само як і почалося", - заявив радник.

Нагадаємо

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що смерть ватажка пвк "вагнер" євгена пригожина під час авіакатастрофи літака у тверській області – це сигнал від путіна російським елітам перед виборами 2024 року.

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