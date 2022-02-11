Заболеваемость коронавирусом в Одесской области держится на 4-тысячном уровне
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. По данным на 11 февраля в Одесском регионе завиксировано 4096 новых пациентов с COVID-19, передает УНН со ссылкой на данные департамента охраны здоровья Одесской ОГА.
По этому показателю область занимает второе место в стране после Киева (4104).
Всего с начала пандемии вирус нашли у 298112 жителей региона, сообщили в Минздраве.
5790 пациентов скончались, в том числе шестеро за сутки; 234 605 — выздоровели, в том числе 95 за сутки.
Отметим, что 6 февраля в Одессе отмечена миллионная вакцинация.