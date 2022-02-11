Захворюваність на коронавірус на Одещині тримається на 4-тисячному рівні
Київ • УНН
ОДЕСА. 11 лютого. УНН. За даними на 11 лютого, в Одеській області зафіксовано 4096 нових пацієнтів із COVID-19, передає УНН із посиланням на дані департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.
За цим показником область посідає друге місце у країні після Києва (4104).
Усього з початку пандемії вірус знайшли у 298 112 жителів регіону, повідомили в МОЗ.
5790 пацієнтів померли, у тому числі шестеро за добу; 234 605 – одужали, у тому числі 95 за добу.
Зазначимо, що 6 лютого в Одесі відзначено мільйонну вакцинацію.