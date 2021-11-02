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Заболеваемость COVID-19 по Украине превышена в 10 раз-Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине 15 областей, которые входят в "красную" и "оранжевую" зоны эпидемической опасности, имеют повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Заболеваемость COVID-19 по Украине превышена в 10 раз-Минздрав

В среднем по Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 776 на 100 тысяч населения, тогда как для "зеленой" зоны порог установлен на уровне до 75 на 100 тыс. населения. Все, что выше, свидетельствует об ухушении эпидситуации. Сейчас этот показатель превышает установленный уровень в 75 на 100 тыс. населения более чем в 10 раз.

Детали

При этом количество выявления новых случаев заражений COVID-19 существенно превышает норму (≤20%/<4%) в таких областях України:

  • Днепропетровская — 27,9%;
  • Житомирская — 37,0%;
  • Ивано-Франковская — 21,0%;
  • Киевская — 22,8%;
  • Луганская — 20,7%;
  • Львовская — 22,7%;
  • Николаевская — 26,4%
  • Одесская — 28,5%;
  • Ровенская — 30,4%;
  • Сумская — 43,9%;
  • Тернопольская — 26,4%;
  • Херсонская — 28,8%;
  • Хмельницкая — 31,6%;
  • Черкасская — 26,4%;
  • Черновицкая — 29,3%.

Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 15 областей Украины (Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области) и город Киев.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

  • работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,
  • проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

Киев установил такие ограничения: работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • проводить массовые мероприятия
  • торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Украинские Национальные Новости

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