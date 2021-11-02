Захворюваність на COVID-19 по Україні перевищено в 10 разів - МОЗ

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 57662 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 108172 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 93861 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 103104 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 78882 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 70043 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 152497 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86461 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 252043 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 108014 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 28244 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 25009 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 23422 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 29112 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 11281 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 117744 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 152497 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 252043 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 424270 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 413781 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24198 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30050 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 30706 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32122 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82054 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Захворюваність на COVID-19 по Україні перевищено в 10 разів - МОЗ

Київ • УНН

 • 19006 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні 15 областей, які входять до "червоної" та "помаранчевої" зон епідемічної небезпеки, мають підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.

Захворюваність на COVID-19 по Україні перевищено в 10 разів - МОЗ

В середньому по Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 776 на 100 тисяч населення, тоді як для "зеленої" зони поріг встановлено на рівні до 75 на 100 тис. населення. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації. Наразі цей показник перевищує встановлений рівень у 75 на 100 тис. населення у більше ніж 10 разів.

Деталі

При цьому кількість виявлення нових випадків заражень COVID-19 суттєво перевищує норму (≤20% / <4%) у таких областях України:

  • Дніпропетровська — 27,9%;
  • Житомирська — 37,0%;
  • Івано-Франківська — 21,0%;
  • Київська — 22,8%;
  • Луганська — 20,7%;
  • Львівська — 22,7%;
  • Миколаївська — 26,4%
  • Одеська — 28,5%;
  • Рівненська — 30,4%;
  • Сумська — 43,9%;
  • Тернопільська — 26,4%;
  • Херсонська — 28,8%;
  • Хмельницька  —31,6%;
  • Черкаська — 26,4%;
  • Чернівецька — 29,3%.

Нагадаємо

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 15 областей України (Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області) та місто Київ.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
проведення масових заходів.
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

Київ встановив такі обмеження: працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:

  • заклади харчування
  • готелі
  • установи соціального захисту
  • спортзали та фітнес-центри
  • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • проводити масові заходи
  • торговельно-розважальні центри

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07