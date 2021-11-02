Захворюваність на COVID-19 по Україні перевищено в 10 разів - МОЗ

В середньому по Україні рівень захворюваності на COVID-19 становить 776 на 100 тисяч населення, тоді як для "зеленої" зони поріг встановлено на рівні до 75 на 100 тис. населення. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації. Наразі цей показник перевищує встановлений рівень у 75 на 100 тис. населення у більше ніж 10 разів.

Деталі

При цьому кількість виявлення нових випадків заражень COVID-19 суттєво перевищує норму (≤20% / <4%) у таких областях України:



Дніпропетровська — 27,9%;



Житомирська — 37,0%;



Івано-Франківська — 21,0%;



Київська — 22,8%;



Луганська — 20,7%;



Львівська — 22,7%;



Миколаївська — 26,4%



Одеська — 28,5%;



Рівненська — 30,4%;



Сумська — 43,9%;



Тернопільська — 26,4%;



Херсонська — 28,8%;



Хмельницька —31,6%;



Черкаська — 26,4%;



Чернівецька — 29,3%.



Нагадаємо

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 15 областей України (Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області) та місто Київ.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,

проведення масових заходів.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

Київ встановив такі обмеження: працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:



заклади харчування



готелі



установи соціального захисту



спортзали та фітнес-центри



ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду



проводити масові заходи



торговельно-розважальні центри



Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.