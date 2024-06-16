Захватчики атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и били из тяжелой артиллерии: 2 человека получили ранения

16 июня российские войска атаковали Никопольский район различными типами вооружения и ранили двух человек. Обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В течение дня Никопольщина была под ударом российских войск. Район атаковали дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БпЛА, били из тяжелой артиллерии, - говорится в сообщении.

Детали

Пострадали два человека - 60-летняя женщина и 57-летний мужчина. У обоих осколочные ранения, оказана вся необходимая помощь. Будут лечиться дома.

Враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Целился по инфраструктуре региона.

Повреждены жилая девятиэтажка, четыре частных дома, дачный дом, легковой автомобиль. Повреждено и двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось.

В других населенных пунктах Днепропетровщины было тихо.

Напомним

В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела возник пожар, который повредил 10 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопроводы и линию электропередач.