Захватчики атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и били из тяжелой артиллерии: 2 человека получили ранения
Киев • УНН
16 июня российские войска атаковали Никопольский район, применив беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию, ранив двух мирных жителей и повредив жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктуру.
16 июня российские войска атаковали Никопольский район различными типами вооружения и ранили двух человек. Обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
В течение дня Никопольщина была под ударом российских войск. Район атаковали дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БпЛА, били из тяжелой артиллерии,
Детали
Пострадали два человека - 60-летняя женщина и 57-летний мужчина. У обоих осколочные ранения, оказана вся необходимая помощь. Будут лечиться дома.
Враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Целился по инфраструктуре региона.
Повреждены жилая девятиэтажка, четыре частных дома, дачный дом, легковой автомобиль. Повреждено и двухэтажное здание, которое не эксплуатировалось.
В других населенных пунктах Днепропетровщины было тихо.
Напомним
В Днепропетровской области в результате вражеского обстрела возник пожар, который повредил 10 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопроводы и линию электропередач.