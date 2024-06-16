Загарбники атакували Нікопольщину дронами-камікадзе і били з важкої артилерії: 2 людини зазнали поранень
Київ • УНН
16 червня російські війська атакували Нікопольський район, застосувавши безпілотники-камікадзе та важку артилерію, поранивши двох мирних мешканців та пошкодивши житлові будинки, господарські будівлі та інфраструктуру.
16 червня російські війська атакували Нікопольський район різними типами озброєння та поранили двох людей. Обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Про це повідомляє чільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Протягом дня Нікопольщина була під ударом російських військ. Район атакували дронами-камікадзе, скидали боєприпаси з БпЛА, гатили з важкої артилерії,
Деталі
Постраждали дві людини – 60-річна жінка і 57-річний чоловік. В обох осколкові поранення, надана уся необхідна допомога. Лікуватимуться вдома.
Ворог бив по Нікополю, Марганецькій і Мирівській громадах. Цілив по інфраструктурі регіону.
Пошкоджено житлову девʼятиповерхівку, чотири приватні оселі, дачний будинок, легкову автівку. Понівечена й двоповерхова будівля, що не експлуатувалась.
У інших населених пунктах Дніпропетровщини було тихо.
Нагадаємо
У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, яка пошкодила 10 приватних будинків, 4 господарські будівлі, газопроводи та лінію електропередач.