Захватчики атаковали Николаевскую область FPV-дронами

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 75532 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 101038 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 102998 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 125593 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 142087 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 140403 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 138798 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 180267 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131752 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захватчики атаковали Николаевскую область FPV-дронами

Захватчики атаковали Николаевскую область FPV-дронами

Киев  •  УНН

06:15 • 4212 просмотра

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На территории Куцурубской громады Николаевской области зафиксировано два вражеских обстрела дронами типа FPV. Атаки произошли 1 ноября, пострадавших нет.

Силы врага обстреляли Николаевскую область. К счастью, без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детади

2 ноября в Николаевской области зафиксированы вражеские обстрелы, которые произошли 1 ноября. Оккупанты совершили две атаки дронами типа FPV на территорию Куцурубской громады - первая в 09:20, вторая - в 12:05.

К счастью, в результате обстрелов пострадавших нет.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
nikolaevНиколаев