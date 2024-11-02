Захватчики атаковали Николаевскую область FPV-дронами

Силы врага обстреляли Николаевскую область. К счастью, без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детади

2 ноября в Николаевской области зафиксированы вражеские обстрелы, которые произошли 1 ноября. Оккупанты совершили две атаки дронами типа FPV на территорию Куцурубской громады - первая в 09:20, вторая - в 12:05.

К счастью, в результате обстрелов пострадавших нет.