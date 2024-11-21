Захватчики 33 раза обстреляли Сумщину: есть пострадавшие
Киев • УНН
Вражеские войска совершили 33 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 77 взрывов.
Террористы в очередной раз обстреляли Сумщину. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Вражеские войска совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 77 взрывов. Пораженные громады включают Хотинскую, Юнаковскую, Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Андрияшевскую и Эсманскую.
В Эсманьской громаде враг атаковал FPV-дроном и минометами, а в Андрияшевской зафиксирована атака дрона, в результате которой повреждены 4 частных дома и помещение церкви.
Великописаревская громада подверглась танковым и ракетным обстрелам, в Краснопольской - минометным атакам, сбросу мин и ударам с БПЛА, где один гражданский человек получил ранения, а также были повреждены дом и автомобиль.
Обстрелы также произошли в других громадах: в Хотинской и Белопольской зафиксированы удары FPV-дронов и минометов, в Юнаковской - атака авиационной бомбой.