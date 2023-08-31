Захват власти военными в Габоне: в МИД Украины внимательно следят за развитием событий

Цитата

“В Министерстве иностранных дел Украины внимательно следят за развитием событий в Габонской Республике. Крайне тревожными являются сообщения о попытке силовой смены легитимной власти. Подчеркиваем необходимость соблюдения положений национального законодательства Габона и норм международного права, принятия мер для недопущения дестабилизации внутриполитической ситуации, что будет иметь дальнейшее негативное влияние на регион Западной и Центральной Африки”, — сообщил Николенко.

Он отметил, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, граждане Украины могут обращаться на “горячую линию” посольства Украины в Сенегале: +221 77 454 5563, +221 78 475 20 13, или на email: [email protected], или на “горячую линию” МИД Украины: +38 044 238 15 88, или на email: [email protected].

Дополнение

После того, как стало известно, что президент Габона Али Бонго выиграл третий срок на президентских выборах, группа высокопоставленных офицеров страны на национальном телевидении объявила о захвате власти.

Армейские офицеры, захватившие власть в результате переворота в Габоне в среду, назначили генерала Бриса Олигуи Нгему переходным лидером страны.

За пять’месяцев до выборов, в апреле 2023 года, парламент Габона проголосовал за сокращение срока полномочий президента с семи до пяти’лет.