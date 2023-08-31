Захоплення влади військовими у Габоні: у МЗС України уважно стежать за розвитком подій

Цитата

“У Міністерстві закордонних справ України уважно стежать за розвитком подій в Габонській Республіці. Вкрай тривожними є повідомлення про спробу силової зміни легітимної влади. Наголошуємо на необхідності дотримання положень національного законодавства Габону та норм міжнародного права, вжиття заходів задля недопущення дестабілізації внутрішньополітичної ситуації, що матиме подальший негативний вплив на регіон Західної та Центральної Африки”, — повідомив Ніколенко.

Він зазначив, що у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, громадяни України можуть звертатися на “гарячу лінію” посольства України в Сенегалі: +221 77 454 5563, +221 78 475 20 13, або на email: [email protected], або на “гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238 15 88, або на email: [email protected].

Доповнення

Після того, як стало відомо, що президент Габону Алі Бонго виграв третій термін на президентських виборах, група високопоставлених офіцерів країни на національному телебаченні оголосила про захоплення влади.

Армійські офіцери, які захопили владу в результаті перевороту в Габоні в середу, призначили генерала Бріса Олігуї Нгему перехідним лідером країни.

За п’ять місяців до виборів, у квітні 2023 року, парламент Габону проголосував за скорочення терміну повноважень президента з семи до п’яти років.