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15 марта, 19:03 • 100334 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129016 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116060 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110219 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100892 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97610 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85201 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Захват Украины невозможен без внутренней дестабилизации на ее территории – Данилов

Захват Украины невозможен без внутренней дестабилизации на ее территории – Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. По данным украинской разведки и разведок партнеров, захват Украины невозможен без внутренней дестабилизации на территории страны. Вопрос внутренней дестабилизации для России - это вопрос №1. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время внеочередного заседания ВР, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Ситуация непростая, но она абсолютно контролируемая. По данным всех наших разведок, по данным разведок партнеров, по данным наших аналитиков, без внутренней дестабилизации на территории нашей страны, захват нашей страны невозможен. Вопрос внутренней дестабилизации для РФ - это вопрос №1", - сказал Данилов.

Дополнение

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил об угрозе военных провокаций из Беларуси.

Ранее отмечали, что Министерство внутренних дел надежно контролирует ситуацию на улицах и площадях Украины на фоне возможной внутренней дестабилизации в стране.

Добавим

Newsweek сообщил, что администрация президента США Джо Байдена проинформировала президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовится провести полномасштабное вторжение течение следующих 48 часов.

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