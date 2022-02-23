Захват Украины невозможен без внутренней дестабилизации на ее территории – Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. По данным украинской разведки и разведок партнеров, захват Украины невозможен без внутренней дестабилизации на территории страны. Вопрос внутренней дестабилизации для России - это вопрос №1. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время внеочередного заседания ВР, передает корреспондент УНН.
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"Ситуация непростая, но она абсолютно контролируемая. По данным всех наших разведок, по данным разведок партнеров, по данным наших аналитиков, без внутренней дестабилизации на территории нашей страны, захват нашей страны невозможен. Вопрос внутренней дестабилизации для РФ - это вопрос №1", - сказал Данилов.
Дополнение
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил об угрозе военных провокаций из Беларуси.
Ранее отмечали, что Министерство внутренних дел надежно контролирует ситуацию на улицах и площадях Украины на фоне возможной внутренней дестабилизации в стране.
Добавим
Newsweek сообщил, что администрация президента США Джо Байдена проинформировала президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовится провести полномасштабное вторжение течение следующих 48 часов.