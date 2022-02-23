Захоплення України неможливе без внутрішньої дестабілізації на її території – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. По даним української розвідки та розвідок партнерів захоплення України неможливе без внутрішньої дестабілізації на території країни. Питання внутрішньої дестабілізації для Росії – це питання №1. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов під час позачергового засідання ВР, передає кореспондент УНН.
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"Ситуація непроста, але вона абсолютно контрольована. По даним всіх наших розвідок, по даним розвідок партнерів, по даним наших аналітиків, без внутрішньої дестабілізації на території нашої країни, захоплення нашої країни неможливе. Питання внутрішньої дестабілізації для РФ – це питання №1", - сказав Данілов.
Доповнення
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про загрозу військових провокацій з Білорусі.
Раніше зазначали, що Міністерство внутрішніх справ надійно контролює ситуацію на вулицях та площах України на тлі можливої внутрішньої дестабілізації у країні.
Додамо
Newsweek повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена проінформувала президента України Володимира Зеленського про те, що Росія нібито готується провести повномасштабне вторгнення протягом наступних 48 годин.