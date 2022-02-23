У РНБО попередили про військові провокації з Білорусі: показали відео однієї з них
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про загрозу військових провокацій з Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Facebook-сторінку центру.
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"У ході опрацювання аудіовізуального контенту, поширюваного у білоруському сегменті соціальних медіа, команда Центру зафіксувала поширення відеозапису транспортування бомбардувальника Су-24 в прикордонному з Україною Іванівському районі Білорусі (межує з Волинською областю). Важливо зауважити, що літаки Су-24 перебувають на озброєнні України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що за візуальною оцінкою транспортований літак є повністю непридатним для здійснення польотів, що робить його ідеальним "реквізитом" для постановочних відео зі знешкодження українського бойового літака, що порушив повітряний простір Білорусі. Також варто зауважити, що особливою ознакою транспортованого літака є позначка "49" на фюзеляжі.
"Подібне провокаційне відео може стати початком активної фази реалізації планів Білорусі з виправдання військової агресії щодо України", - зазначається в повідомленні.
Центр передав відповідні напрацювання керівництву ЗС України для оперативного врахування та реагування на ймовірну загрозу.
Доповнення
На супутникових знімках, зроблених 22 лютого, зафіксовано сотні військових машин, які дислокуються в Білорусі біля кордону з Україною.
Президент США Джо Байдена повідомив, що біля українських кордонів Росія зосередила 150 тис. військових.