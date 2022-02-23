Супутник зафіксував сотні військових машин у Білорусі біля кордону України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. На супутникових знімках, зроблених 22 лютого, зафіксовано сотні військових машин, які дислокуються в Білорусі біля кордону з Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Фото опублікувала приватна компанія Maxar Technologies, яка протягом кількох тижнів відстежує переміщення російських військ.
На знімках білоруський аеродром у Великому Бокові, розташований поблизу кордону з Україною. На ньому розміщено сотні військових машин та десятки палаток.
Окрім того, на заході Росії біля кордону з Україною помітили транспортери, які використовують для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ. Також у військовому гарнізоні з'явився новий польовий госпіталь.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.