Спутник зафиксировал сотни военных машин в Беларуси возле границы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. На спутниковых снимках, сделанных 22 февраля, зафиксированы сотни военных машин, которые дислоцируются в Беларуси у границы с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Фото опубликовала частная компания Maxar Technologies, которая в течение нескольких недель отслеживает перемещение российских войск.
На снимках белорусский аэродром в Большом Бокове, расположенный вблизи границы с Украиной. На нем размещены сотни военных машин и десятки палаток.
Кроме того, на западе России у границы с Украиной заметили транспортеры, которые используют для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники, а также несколько новых дислокаций войск. Также в военном гарнизоне появился новый полевой госпиталь.
Контекст
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.
Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.